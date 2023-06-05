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قطر تودع مليار دولار في البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
المركزي المصري

"المركزي المصري" يبيع أذون خزانة بقيمة 554.1 مليون دولار

بلغ متوسط العائد على الأذون 5.15%

دبي - العربية.نت
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قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة لأجل عام مقومة بالدولار بقيمة 554.1 مليون دولار ومتوسط عائد 5.15%.

كان البنك المركزي المصري، توقع أن تتلقى البلاد خلال 12 شهراً بين أبريل 2023 وحتى مارس 2024، نحو 15.2 مليار دولار على الأقل، بحسب بيانات منشورة على موقعه الإلكترونى.

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وقال البنك فى بيانات التدفقات قصيرة الأجل المحددة سلفًا، والمؤثرة على احتياطى النقد الأجنبى، إن الدولة ستتلقى 6.76 مليار دولار أقساط قروض مُفرج عنها، بخلاف 9.2 مليار دولار مبيعات قناة السويس للعملة الأجنبية.

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وخلال الفترة من مايو وحتى يوليو 2023، من المتوقع أن تتلقى مصر 2.66 مليار دولار بينها 1.13 مليار دولار دفعات ديون، و1.53 مليار دولار مبيعات قناة السويس، وخلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2024، ستتلقى 11.956 مليار دولار بينها 5.07 مليار دولار دفعات ديون، و6.9 مليار دولار مبيعات قناة السويس من العملة الأجنبية، وفقا لصحيفة "البورصة" المصرية.

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