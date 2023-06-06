اقتصاد مصر
متعاملون: 229 دولاراً للطن أقل سعر تلقته مصر في مناقصة دولية لشراء القمح
تمويل الشحنات من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
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كشف متعاملون، اليوم الثلاثاء، أن أقل سعر تلقته هيئة السلع التموينية المصرية في ممارسة لشراء قمح هو 229 دولارا للطن من قمح روسي على أساس التسليم على ظهر السفينة.
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، أمس الاثنين، عن طرح ممارسة دولية لشراء القمح موعدها النهائي اليوم الثلاثاء.
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وقالت الهيئة إن الشحن من المقرر أن يكون بين 21 و31 يوليو/تموز على أن يكون الدفع عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وفق "رويترز".
ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتوجه مشتريات القمح لتوفير الخبز المدعوم بصورة كبيرة.
وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب حاليا على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.
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