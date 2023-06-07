صندوق الاستثمارات يوقع اتفاقية لتوحيد رياضة الغولف عالمياً

أعلن صندوق الاستثمارات العامة ورابطة لاعبي الغولف المحترفين وجولة موانئ دبي العالمية، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية تاريخية تهدف لتوحيد رياضة الغولف عالميا.

وذلك عبر اتفاق رابطة لاعبي الغولف المحترفين "PGA"، و"ليف غولف" (LIV Golf) المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة على اندماج مفاجئ، لخلق أكبر كيان في لعبة الغولف عالمياً، منهية النزاع بين الطرفين.

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من جانبه، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إن "الاتفاقية تعكس حرصنا على توحيد الجميع حول هذه الرياضة والترويج لها، وتعزيز انتشارها حول العالم، سعيا منا لتقديم أفضل المستويات للملايين من محبي رياضة الجولف وجذب المزيد من الجماهير لمتابعة هذه الرياضة".

وسيضمن ذلك استفادة كافة الأطراف المعنية من نموذج عمل يحقق أقصى درجات المتعة والتنافسية بين أفضل لاعبي الجولف في العالم، ويسهم في الترويج للعبة وتعزيز انتشارها حول العالم.

من جانبه، قال مفوض "PGA Tour"، جاي موناهان، في بيان: "بعد عامين من الاضطرابات والخلافات، هذا يوم تاريخي للعبة التي نعرفها ونحبها جميعاً".

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمار رأسمالي في الكيان الربحي الجديد لتسهيل نموه ونجاحه. كما سيقوم الكيان الجديد والذي سيحمل اسم "TBD" بتنفيذ خطة لتنمية هذه الأعمال التجارية المشتركة، وزيادة مشاركة المعجبين وتسريع مبادرات النمو الجارية بالفعل.

وتمثل الصفقة انتصاراً جديداً للسعودية عالمياً، في عالم الرياضة، مع توسيع الاستثمارات في كرة القدم، وسباقات السيارات "الفورمولا 1"، و"التنس" وغيرها من الرياضات.

وبموجب شروط الصفقة، اتفقت رابطة لاعبي الغولف المحترفين "PGA"، و"ليف غولف"، و"دي بي وورلد تور" (DP World Tour)، على دمج أعمالهم وحقوقهم المتعلقة بالغولف في كيان تجاري جديد. فيما ستنهي الاتفاقية أيضاً جميع الإجراءات القانونية بين "ليف غولف"، و"PGA Tour"، وفقاً للبيان الذي اطلعت عليه "العربية.نت".

وبحسب شروط الاتفاقية، فإن مجلس إدارة الكيان الجديد سيشرف على جميع العمليات التجارية والأعمال والاستثمارات المتعلقة بالغولف الخاصة بالكيان الجديد ويوجهها. وسيعمل الكيان الجديد على ضمان وجود جدول زمني متماسك للفعاليات والبطولات. وسيكون صندوق الاستثمارات العامة في البداية المستثمر الحصري في الكيان الجديد، إلى جانب "PGA TOUR"، و"LIV Golf"، و"DP World Tour".

ووفقاً للبيان: "من الآن فصاعداً، سيكون لصندوق الاستثمارات العامة الحق الحصري في زيادة الاستثمار في الكيان الجديد، بما في ذلك حق الشفعة الأولى على أي رأس مال قد يتم استثماره في الكيان". وبينما ستعين "PGA TOUR" أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وتمتلك حصة تصويت الأغلبية في الكيان المندمج، سيكون، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، رئيس الكيان الجديد.

وتمتلك "PGA" صفقات بث بمليارات الدولارات والعديد من الشركات الراعية، بما في ذلك "FedEx"، و"سيتي غروب"، و"تشارلز شواب"، و"رولكس".