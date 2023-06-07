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عدد سكان مصر يقفز اليوم إلى هذا الرقم!

مليون نسمة زيادة خلال 8 أشهر و5 أيام

القاهرة - العربية.نت
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تجاوز عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخـل 105.020مليون نسمة اليوم الموافق 7 يونيو 2023 وفقا للساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وذكر الجهاز في تقرير سابق له أن عدد السكان كان قد بلغ (104 ملايين نسمة) يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

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أكد التقرير أنه مع بلوغ عدد السكان (105 مليون نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفــــرق بين أعــــداد المواليـــد والوفيــــات) قدرهــــا مليــــون نسمة خـلال 8 أشهر و 5 أيام أي نحو 4082 نسمة يوميا و (170) نسمة كل ساعة و(3) نسمة تقريبا في الدقيقة أي زيادة سكانية بمعدل فرد كل 21.2 ثانية.

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أشار التقرير إلى أن عدد المواليـد خـــلال الفترة (1/10/2022 - 3/6/2023) بلغ1.392 مليـــون بمتوسط يومي (5683 مولود) و(237 مولود) كل ساعة، بينما بلغ متوسط عدد المواليد كل دقيقة إلى حوالي 4 مواليد بما يعني مولود كل 15 ثانية تقريباً.

وكشف التقرير زيادة الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 245 يوما مقابل 221 يوماً خلال المليون السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض أعداد المواليد خلال هذه الفترة ليصل متوسط عدد المواليد اليومية إلى 5683 مقابل 6089 مولود في اليوم خلال الفترة التي تحقق فيها المليون السابق .

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