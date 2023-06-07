الرئيس العراقي يحث مجلس النواب على إقرار الموازنة

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على ضرورة إصدار أعضاء مجلس النواب قرارا واضحا ونهائيا بشأن إقرار الموازنة.

وذكر في بيان "شعبنا يتابع باهتمام إقرار الموازنة كخطوة مهمة نحو تأمين متطلبات البناء والإعمار في بلدنا والشروع بتنفيذ التنمية واستكمال الخدمات التي تحتاج إليها مختلف المدن والمحافظات"، ورحب بانعقاد جلسة مجلس النواب يوم غد الخميس من أجل إقرار الموازنة" .

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وأضاف "نثمن جهود مجلس الوزراء ومجلس النواب في التقدم باتجاه إنجاز إقرار الموازنة حيث سنعمل على المصادقة عليها"، مؤكداً أن "أي تأخير سيكون من شأنه أن يعيق عمل الحكومة ونشاطاتها، وسيضر باحتياجات المواطنين" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع "ننتظر من أعضاء مجلس النواب قراراً واضحاً ونهائياً بشأن إقرار الموازنة تلبية للمسؤوليات والمهمات الكبرى التي يجب الاضطلاع بها بما يلبي طموحات الشعب ويرتقي بالمستوى المعيشي والخدمي ويؤمن تطبيقاً فعالاً لبنود الموازنة في خطط التنمية والإعمار".