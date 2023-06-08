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اقتصاد السعودية

الأنشطة غير النفطية تقود الاقتصاد السعودي للنمو 3.8% في الربع الأول

الأنشطة غير النفطية تنمو 5.4%

دبي - العربية.نت
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أظهرت البيانات النهائية للهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022.

وأرجعت الهيئة النمو إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4.9%، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

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كانت التقديرات الأولية للهيئة، أظهرت نمواً بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي.

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وعلى أساس ربعي، أظهرت بيانات الهيئة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.4%، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1% ، والأنشاط الحكومية 1.1%، وانخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.7% مقارنة بالربع الرابع من 2022.

وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، وحققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من 2023 بلغت 12.9% على أساس سنوي، و2.6% على أساس ربعي.

وتليها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو سنوي 9.3% و1.1% على أساس ربعي.

وحققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت 7.5% على أساس سنوي، و1.4% على أساس ربعي.

توقع صندوق النقد الدولي أن يظل زخم النمو غير النفطي في السعودية قوياً بمتوسط 5% في 2023، متابعاً: "سيظل بذلك" متجاوزا لمستواه الممكن بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب".

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