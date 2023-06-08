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الجنيه المصري

"سيتي غروب": مصر تتجنب خفض سعر الجنيه حتى هذا الموعد!

توقعات بأن تساهم عائدات السياحة وبيع الأصول في تخفيف الضغط على الاقتصاد

دبي - العربية.نت
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توقع بنك "سيتي غروب" أن تؤجل مصر خفض قيمة عملتها حتى سبتمبر على الأقل، وسط توقعات بأن تساهم عائدات السياحة وبيع الأصول الحكومية في تخفيف الضغط على الاقتصاد.

وأشار البنك إلى احتمال أن يصل سعر صرف الدولار إلى 36 جنيها بحلول نهاية ديسمبر، على أن يرتفع إلى 37 جنيها العام المقبل.

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وتحتاج مصر إلى استقطاب المزيد من التمويل الخارجي لإنهاء طلبات العملات الأجنبية المتراكمة من المستوردين والشركات الأخرى.

وقال "سيتي غروب" إن دخول العملة الصعبة إلى مصر يجب أن يتم عبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

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