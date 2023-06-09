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الاقتصاد التونسي يعاني أزمة اقتصادية خانقة (تعبيرية - iStock)
الاقتصاد التونسي (تعبيرية - iStock)
اقتصاد تونس

رئيسة وزراء إيطاليا: حزمة مساعدات مرتقبة من الاتحاد الأوروبي لتونس

تمهد حصولها على قرض من صندوق النقد

دبي - العربية.نت
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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الجمعة، إن زعماء إيطاليا وهولندا والمفوضية الأوروبية سيعلنون على الأرجح عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي لتونس خلال زيارة في مطلع الأسبوع.

وستسافر ميلوني إلى تونس يوم الأحد مع نظيرها الهولندي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سعيا لإحراز تقدم في إلغاء العقبات التي تعترض حصول تونس على قروض من الصندوق.

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وقالت ميلوني إن حزمة المساعدات الأوروبية المقرر الإعلان عنها ستمهد الطريق أمام الحصول على تمويل من الصندوق، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وأضافت: "يبدو لي أنه يتم اتخاذ خطوات مهمة إلى الأمام".

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