ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% في أبريل

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأحد ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 3.2% خلال أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

وقالت الهيئة في بيان إن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفع في أبريل بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5%، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وحقق الرقم القياسي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعًا بنسبة 25.5% خلال أبريل بالمقارنة مع أبريل من عام 2022.

وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي شهد انخفاضا طفيفا بنسبة 0.3%، على أساس شهري.