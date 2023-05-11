ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 4.1% خلال مارس الماضي

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 4.1% في مارس 2023، مقارنة بالشهر المماثل من 2022.

واستمر المؤشر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

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حقق مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو إيجابية متتالية خلال عام 2022، بلغت ذروتها في شهر أبريل 2022، ثم بدأت المعدلات في الانخفاض التدريجي بداية من شهر مايو 2022، ليصل معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر مارس من عام 2023، إلى 4.1%.

بلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5% و22.6% و2.9% على التوالي. وبالتالي، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وارتفع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.6% في مارس 2023، على أساس سنوي، حيث تجاوز إنتاج المملكة من النفط 10 ملايين برميل يومياً.

وزاد الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% في مارس 2023، مقارنة بشهر فبراير 2023.