ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 1.96% خلال مايو

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في مايو/أيار إلى 1.96%.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم 0.43%.

مادة اعلانية

وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة النقل والصحة والايجارات.