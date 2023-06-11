اقتصاد الأردن
ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 1.96% خلال مايو
المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع التضخم هي مجموعة النقل والصحة والإيجارات
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أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في مايو/أيار إلى 1.96%.
ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم 0.43%.
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وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة النقل والصحة والايجارات.
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