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عمان، الأردن (iStock)
عمان، الأردن (iStock)
اقتصاد الأردن

ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 1.96% خلال مايو

المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع التضخم هي مجموعة النقل والصحة والإيجارات

عمان - رويترز
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أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في مايو/أيار إلى 1.96%.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم 0.43%.

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وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة النقل والصحة والايجارات.

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