انطلاق العمل بشبكة الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج

بدأت الأعمال المتعلقة بإنشاء شبكة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، حيث تمت ترسية 5 عقود تتعلق بالمشروع بقيمة 220 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام.

ويتولى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تمويل المشروع إلى جانب صندوق قطر للتنمية.

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ومن شأن شبكة الكهرباء التي بتبلغ طاقتها 500 "ميغاواط" ربط الشبكة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالعراق، ومن المتوقع أن يكتمل نظام الربط في أواخر 2024.

ويعتبر المشروع هو الأول من نوعه، حيث يتيح لشبكة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الامتداد خارج نطاق الدول دول التعاون، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وفي فبراير/شباط من هذا العام، أكدت هيئة الربط الكهربائي الخليجية العراقية ترسية 5 عقود بقيمة 220 مليون دولار، تنفيذا للمشروع الذي يتضمن إنشاء خط نقل مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلوفولت يمتد من محطة الوفرة في الكويت إلى محطة الفاو في جنوب العراق بطاقة نقل إجمالية تبلغ 1800 "ميغاواط" وبطول 295 كيلومترا، على أن يتم إنجازها في غضون 24 شهراً.

تجدر الإشارة إلى ان العراق كان قد وقع في يناير 2020 مذكرة تفاهم لاستيراد 500 ميغاواط من الكهرباء من دول مجلس التعاون الخليجي.



كما انه توصل إلى اتفاق ربط مماثل مع الأردن، حيث تغطي المرحلة الأولية من المشروع تركيب خط جهد عال بين منطقة القائم في المنطقة الغربية من العراق ومنطقة الريشة الشرقية في الأردن، بتكلفة 140 مليون دولار.