اقتصاد تركيا
ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 10.2% في أبريل
الإحصاء التركي: معدل مشاركة القوة العاملة في أبريل ارتفع إلى 53.9%
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع 0.1 نقطة على أساس شهري إلى 10.2% في أبريل/نيسان، بينما ارتفعت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا 1.7 نقطة إلى 23.8%.
وقال معهد الإحصاء التركي إن المسح شمل جميع أنحاء البلاد في أبريل/نيسان بعدما استبعد خلال الشهرين الماضيين بعض المناطق التي ضربها زلزال فبراير/شباط.
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وكان معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة قد انخفض بعد أن بلغ أعلى مستوى عند 29.6% في يناير/كانون الثاني 2021 بسبب التداعيات الاقتصادية لإجراءات مكافحة كوفيد-19، لكنه بدأ في الصعود مرة أخرى في الأشهر الماضية.
وأشارت بيانات المعهد إلى أن معدل مشاركة القوة العاملة في أبريل/نيسان ارتفع إلى 53.9% من 53% في الشهر السابق.
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