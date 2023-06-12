اعتقال مدير سابق في "سامسونغ" بتهمة سرقة أسرار لبناء مصنع مشابه بالصين

قالت النيابة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنه تم إلقاء القبض على مدير تنفيذي سابق في "سامسونغ" للإلكترونيات ووجهت إليه تهمة سرقة الأسرار التجارية للشركة لبناء مصنع رقائق مشابه في الصين.

وتم اتهام المدير التنفيذي السابق (65 عاماً) الذي لم يتم الكشف عن اسمه بانتهاك قوانين حماية التقنية الصناعية ومنع المنافسة غير العادلة، وفقاً لمكتب المدعي العام لمنطقة "سوون".

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واتهم المدير بمحاولة بناء مصنع يشبه بالكامل مصنع "سامسونغ" لأشباه الموصلات في الصين، بعد حصوله غير القانوني المزعوم على بيانات سرية للشركة، بما يشمل بيانات هندسية أساسية لمصنع الرقائق وتخطيط العمليات ورسومات تصاميم من أغسطس 2018 إلى 2019، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.

ووجهت النيابة لائحة اتهام لستة أشخاص آخرين، بما يشمل موظفاً في شركة مقاولة من الباطن لـ"سامسونغ" وخمسة موظفين من شركة صينية مصنعة للرقائق أسسها المدير السابق، ولكن لم يتم اعتقال أي منهم.

وفقا للنيابة، حاول المدير السابق استخدام التقنيات والبيانات المسروقة لبناء نسخة من مصنع رقائق "سامسونغ" على بعد 1.5 كيلومتر من مصنع الشركة الواقع في شيان غرب الصين. ولكن فشلت خطته بعد أن تراجعت شركة تايوانية عن تعهدها له باستثمار 8 تريليونات وون (6.2 مليار دولار) في المشروع.

وبدلا من ذلك، ورد أن المدير التنفيذي تلقى استثمارات بقيمة 460 مليار وون من مستثمرين صينيين وأنتج منتجات تجريبية من مصنع تصنيع رقائق تم بناؤه في تشنغدو العام الماضي على أساس تكنولوجيا "سامسونغ".

أوضحت النيابة أنه يقدر أن سامسونغ شهدت خسائر لا تقل عن 300 مليار وون بسبب التسريبات.