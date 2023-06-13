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المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية
المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تصدر صكوكاً محلية بـ 2.5 مليار ريال في يونيو

الإصدارات قسمت إلى شريحتين

دبي - العربية.نت
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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وقال المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى 7.437 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.505 مليار ريال.

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وأوضح البيان أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 662 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.843 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

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يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشـكل اسـتباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدَين، وإدارة مستحقات أصل الدَين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

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