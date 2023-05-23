السعودية تصدر صكوكاً بـ 4.3 مليار ريال في مايو ضمن برنامج الإصدارات المحلية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وذكر المركز في بيان أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب بلغ نحو 4.339 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.339 مليار ريال.

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وبحسب البيان الصادر من المركز، فإن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.305 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 3.034 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2037 ميلادي.

وجاء الإصدار ضمن تأكيد المركز في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليـة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحـة ســواء محليـاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.