تحسن مفاجئ في معنويات المستثمرين الألمان.. هل هو بداية الانتعاش الاقتصادي؟

قال معهد "زد.إي.دبليو" للأبحاث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إن معنويات المستثمرين الألمان تحسنت على نحو مفاجئ في يونيو/حزيران، لكنه حذر من استمرار التحديات، حيث تواجه القطاعات التي تركز على التصدير صعوبات نتيجة لضعف الاقتصاد العالمي.

وظل مؤشر المعهد للمعنويات الاقتصادية في المنطقة السلبية عند سالب 8.5 نقطة لكنه ارتفع من سالب 10.7 نقطة في مايو/أيار.

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وكانت التوقعات تشير، بحسب استطلاع للرأي أجرته "رويترز"، تسجيل سالب 13.1 لشهر يونيو/حزيران.

وقال رئيس المعهد أكيم وامباك: "لا يتوقع الخبراء تحسنا في الوضع الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام".

ويأتي التحسن بعد ثلاثة شهور متتالية من التراجع في ظل معاناة ألمانيا من مزيد من التحديات الاقتصادية المستمرة بعدما تفادت أزمة الطاقة التي كانت متوقعة خلال شتاء 2022-2023.