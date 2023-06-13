مصر تكشف لأول مرة كميات الذهب التي دخلت عبر منافذها الجمركية

استقبلت مصر من خلال المنافذ الجمركية أكثر من 194 كيلوغراما من الذهب، بصحبة الركاب القادمين من الخارج، في الفترة من 11 مايو حتى 11 يونيو 2023، أي خلال شهر واحد من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة.

وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، إن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي للذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من الخارج، يُسهم في ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، اتساقًا مع الأسعار العالمية، حيث يؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة في مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، كما يُسهم أيضًا في الحد من محاولات التهرب الجمركي بمختلف المنافذ الجمركية".

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أضاف: "يجب على الركاب القادمين من الخارج الإفصاح عن المشغولات الذهبية التي بصحبتهم، للابتعاد عن دائرة التهرب الجمركي، والاستفادة من قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين الذى يمتد لستة أشهر اعتبارًا من 11 مايو الماضي"، وفقا لبيان صادر أمس الاثنين عن وزارة المالية.

يشمل قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.

بينما لا تسري هذه الإعفاءات على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.