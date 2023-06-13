كيف تطورت أرقام الاستثمار الأجنبي في مصر خلال 10 سنوات؟

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تطور حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر في الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 63 مليار دولار خلال الفترة من 2013 وحتى العام الحالي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2013/2014 نحو 4.2 مليار دولار، ثم قفزت بنسبة 52.7% إلى نحو 6.4 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015.

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وخلال العام المالي 2015/2016 سجلت حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نموًا بنسبة 8.7% لتصل إلى 6.9 مليار دولار، وواصلت الارتفاع بنسبة 14.4% لتسجل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالي 2016/2017.

فيما شهد العام المالي 2017/2018 تراجعها بنسبة 2.7% لتسجل نحو 7.7 مليار دولار، لكنها عاودت الارتفاع خلال العام المالي 2018/2019 لتسجل نموًا بنسبة 6.7% لتصل إلى 8.2 مليار دولار.

لكنها عادت مجددًا إلى الانخفاض بنسبة 9.5% خلال العام المالي 2019/2020 بعدما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، إلى نحو 7.5 مليار دولار. ثم واصلت التراجع إلى نحو 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة تراجع بلغت نحو 30%.

فيما شهد العام المالي 2021/2022 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بعدما زادت بنسبة 71.4% لتسجل نحو 8.9 مليار دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال وضع مزيد من الحوافز الجاذبة، في قطاعات اقتصادية مختلفة، مما ساعد على رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة الأخيرة. فيما تعول الحكومة المصرية على برنامج الطروحات الذي تم الإعلان عنه في بداية العام الحالي، في إحداث نقلة كبيرة في ملف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

وكانت بيانات جهاز الإحصاء، قد أشارت إلى أن حصيلة عائدات مصر من قطاع السياحة، وإيرادات قناة السويس، بلغت نحو 114.3 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة.

حيث أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن مصر حققت إيرادات من السياحة بقيمة 63.4 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، وأن عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال تلك السنوات بلغ 90.1 مليون سائح.

فيما يتعلق بقناة السويس، أشارت البيانات، إلى أن إيراداتها بلغت نحو 50.9 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، وأن عدد السفن العابرة للقناة بلغت 186.9 ألف سفينة خلال تلك السنوات.