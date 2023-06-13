"المالية" المصرية تدعو بنوكاً للمنافسة على استشاري بيع 20% من بنك الإسكندرية

قال مصدران مطلعان إن وزارة المالية المصرية دعت بنوكا لتقديم عروض للحصول على دور استشاري في بيع حصتها البالغة 20% في بنك الإسكندرية، وهو وحدة تابعة لمجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر هويتيهما أن الدعوة أرسلت إلى بنوك محلية ودولية.

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ولم ترد وزارة المالية المصرية ولا إنتيسا سان باولو حتى الآن على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعقيب. ولم يتسن الاتصال ببنك الإسكندرية للتعليق.

وتأتي تلك الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز إيرادات البلاد من العملة الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه وتلبية احتياجات المصانع والشركات من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الخام.

وأعدت الحكومة المصرية قائمة تضم أكثر من 32 شركة وبنكا لبيع حصص منها سواء لمستثمرين استراتيجيين أو عبر الطرح في البورصة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق، إن الحكومة تعمل على جمع نحو ملياري دولار قبل نهاية يونيو الجاري من بيع حصص في شركات تملكها.