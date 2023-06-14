اقتصاد الجزائر
الجزائر وروسيا تتجهان للتوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية
تشمل السياحة والزراعة والعلوم الدقيقة
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أن الجزائر وروسيا تعتزمان التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال تبون في منتدى الأعمال الروسي الجزائري، تعزيز عملية تعميق العلاقات بين الجزائر وروسيا ستؤكد عليه خطوات إضافية من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أثناء هذه الزيارة، وفق وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
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وأشار الرئيس إلى أن الجزائر وروسيا تتمتعان بفرص واعدة جدا للتعاون في مجالات السياحة والزراعة والعلوم الدقيقة.
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