الكرملين: "النوايا الحسنة" الروسية بخصوص اتفاق البحر الأسود لن تدوم

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن "النوايا الحسنة" لروسيا لا يمكن أن تدوم للأبد عندما يتعلق الأمر بتجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء أن روسيا تبحث الانسحاب من اتفاق الحبوب، قائلا إن الغرب خدع موسكو بعدم تحقيق أي من الوعود التي قطعها بضمان وصول السلع الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية.

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كانت وزارة الخارجية الروسية، قالت إنها لا ترى آفاقا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي من المقرر أن ينتهي في منتصف يوليو/تموز.

ولوح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤخراً بعدم سماح موسكو بتمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغيير حقيقي.

وقال لافروف: "لم يتم الوفاء بمطالب روسيا في اتفاقية الحبوب حتى الآن"، مشيراً إلى أن 3% فقط من صادرات اتفاقية الحبوب تذهب إلى الدول الفقيرة.