توقعات بخفض "المركزي" الصيني أسعار الفائدة لدعم النمو

رفع الاقتصاديون توقعاتهم بأن يقوم المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو.

ومن المرجح أن تظهر بيانات مايو ضعف الإنتاج الصناعي مع تراجع الصادرات وانخفاض الطلب المحلي، إلى جانب تباطؤ نمو مبيعات التجزئة مقارنة بالربع الأول.

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ويتوقع قيام بنك الصين بخفض سعر الفائدة على القروض أجل عام، وهو تخفيض يبدو أكثر احتمالا بعد خفض مفاجئ يوم أمس لأسعار الفائدة قصيرة الأجل.

بدوره، توقع باركليز أن يقوم بنك الصين بخفض الفائدة بواقع 10 نقاط أساس كل 3 أشهر، اعتبارا من الربع الثالث من عام 2023 حتى الربع الأول من عام 2024.