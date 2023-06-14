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زيت الطعام (رويترز) مناسبة
زيت الطعام (رويترز)
اقتصاد مصر

مصر تشتري 18 ألف طن من الزيوت النباتية في ممارسة دولية

مصر اشترت في أبريل الماضي 35 ألف طن

القاهرة – رويترز
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الثلاثاء إنها اشترت 18 ألف طن من الزيوت النباتية في ممارسة دولية.

وأضافت الهيئة أن الشحنة تشمل 6 آلاف طن من زيت دوار الشمس و12 ألفا من زيت الصويا.

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كانت مصر قد اشترت في أبريل الماضي 35 ألف طن من الزيوت النباتية في ممارسة دولية، وبلغ أقل عرض تم تقديمه في الممارسة 1038 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن لشراء 6 آلاف طن من زيت دوار الشمس.

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