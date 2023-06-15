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متجر للتسوق في السعودية (رويترز) تضخم مناسبة
متجر للتسوق في السعودية (رويترز)
اقتصاد السعودية

ارتفاع التضخم السنوي في السعودية إلى 2.8% خلال مايو الماضي

صعود مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% على أساس شهري

دبي - العربية.نت
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بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 2.8% خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر مايو من العام 2022، وأعلى من شهر أبريل 2023 الذي كان 2.7%.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.4% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%.

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وكانت أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر مايو 2023 مقارنة بشهر مايو 2022، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.9% في شهر مايو 2023، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 23.7%.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.4% وأسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 8.5%، كما ارتفع قسم النقل بنسبة 1.6% متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات 1.2%.

تطور معدل التضخم في السعودية
تطور معدل التضخم في السعودية

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في مايو الماضي بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل 2023، متأثراً بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.4%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4%.

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