اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزارة التجارة العراقية
وزارة التجارة العراقية
اقتصاد العراق

تحرك عراقي لإنجاز متطلبات الانضمام لـ"التجارة العالمية"

حسم ملف المساهمات المالية لدى المنظمة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، إن هناك حراكاً حكومياً واسعاً لإنجاز المتطلبات الخاصة بانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية، فيما أشارت إلى حسم ملف المساهمات المالية لدى المنظمة.

وأكد المكتب الإعلامي بالوزارة في بيان له أن "العمل يجري على إنجاز متطلبات الانضمام للمنظمة، خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات وملف الزراعة وتحديث النظام الجمركي".

مادة اعلانية

وأضاف، أنه "جرى مؤخراً العمل مع الهيئة العامة للجمارك للانتهاء من تحديث النظام الجمركي، تمهيداً لوضع التعريفات لبنود قانون التعرفة بغية التفاوض عليها مع المنظمة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف، أن "التنسيق جار مع القطاع الخاص العراقي وإقليم كردستان لغرض توحيد الملفات المتعلقة بالمتطلبات التي تم الإشارة إليها ومن ثم تقديمها للمنظمة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أعداد النازحين قسريا تكسر حاجز الـ100 مليون شخص في العالم أعداد النازحين قسريا تكسر حاجز الـ100 مليون شخص في العالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط