تحرك عراقي لإنجاز متطلبات الانضمام لـ"التجارة العالمية"

قالت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، إن هناك حراكاً حكومياً واسعاً لإنجاز المتطلبات الخاصة بانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية، فيما أشارت إلى حسم ملف المساهمات المالية لدى المنظمة.

وأكد المكتب الإعلامي بالوزارة في بيان له أن "العمل يجري على إنجاز متطلبات الانضمام للمنظمة، خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات وملف الزراعة وتحديث النظام الجمركي".

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وأضاف، أنه "جرى مؤخراً العمل مع الهيئة العامة للجمارك للانتهاء من تحديث النظام الجمركي، تمهيداً لوضع التعريفات لبنود قانون التعرفة بغية التفاوض عليها مع المنظمة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف، أن "التنسيق جار مع القطاع الخاص العراقي وإقليم كردستان لغرض توحيد الملفات المتعلقة بالمتطلبات التي تم الإشارة إليها ومن ثم تقديمها للمنظمة".