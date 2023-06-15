"المركزي" الصيني يخفّض سعر فائدة مرجعية لدعم الاقتصاد

خفّض البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، سعر فائدة مرجعية للقروض المتوسطة الأجل، في إجراء توقّعته الأسواق ويرمي لدعم نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال البنك المركزي إنّ سعر الفائدة على قروضه الممنوحة لمدة عام للمؤسّسات المالية خُفّض من 2.75% إلى 2.65%.

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وتعود المرة الأخيرة التي خفّض فيها المصرف سعر هذه الفائدة إلى أغسطس 2022.

وتتابع الأسواق عن كثب سعر هذه الفائدة المرجعية.