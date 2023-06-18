دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الموسم الحالي

قال وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، إن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم، إذ تجاوز المعروض التوقعات.

وأضاف الوزير في تصريح له مساء أمس السبت، أن "إجمالي الكميات المسوقة من القمح لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق".

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وقال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية هذا الشهر، إن من المتوقع أن يتراوح محصول القمح بين أربعة ملايين و4.5 مليون طن هذا الموسم.

وكان العراق يخطط لزيادة إنتاجه من القمح بنحو 60 % هذا العام، مع الاستمرار في الاعتماد على الواردات من أجل تلبية الطلب المحلي.

وفي شهر أبريل الماضي قال حيدر نوري، مدير عام مجلس الحبوب العراقي، لوكالة "بلومبرغ"، إن من المتوقع أن ينتج العراق 3.5 مليون طن من القمح هذا العام ارتفاعا من حوالي 2.2 مليون طن العام الماضي.