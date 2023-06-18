اقتصاد العراق
دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الموسم الحالي
المعروض تجاوز التوقعات
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، إن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم، إذ تجاوز المعروض التوقعات.
وأضاف الوزير في تصريح له مساء أمس السبت، أن "إجمالي الكميات المسوقة من القمح لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق".
مادة اعلانية
وقال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية هذا الشهر، إن من المتوقع أن يتراوح محصول القمح بين أربعة ملايين و4.5 مليون طن هذا الموسم.
وكان العراق يخطط لزيادة إنتاجه من القمح بنحو 60 % هذا العام، مع الاستمرار في الاعتماد على الواردات من أجل تلبية الطلب المحلي.
وفي شهر أبريل الماضي قال حيدر نوري، مدير عام مجلس الحبوب العراقي، لوكالة "بلومبرغ"، إن من المتوقع أن ينتج العراق 3.5 مليون طن من القمح هذا العام ارتفاعا من حوالي 2.2 مليون طن العام الماضي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أكثر من 60 دولة تشارك في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانياالبنك الدولي يقول إن انتعاش اقتصاد البلاد سيكلّف 441 مليار دولار اقتصاد
-
"مايكروسوفت": تعطل بعض الخدمات أوائل الشهر كان بسبب هجمات إلكترونيةقالت إنها حددت موضع التهديد شركات
-
ارتفاع صادرات الصين من الديزل أربعة أضعاف في مايوصادرات البنزين تنمو بنسبة 67% طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية