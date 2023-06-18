الكرملين: يبدو أنه لا توجد فرصة لتمديد اتفاق الحبوب

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، السبت، إنه لا توجد فرصة على ما يبدو لتمديد الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر البحر الأسود في مياه تسيطر عليها روسيا.

وأضاف بيسكوف في مقطع نُشر على قناة صحيفة إزفيستيا على تليغرام "يكاد يكون مستحيلا التكهن بأي قرار نهائي في هذا الصدد، لكن يمكنني القول إنه بالحكم واقعيا من خلال الوضع الراهن، فإن هذا الاتفاق ليست لديه أي فرصة"، وفي وكالة "رويترز".

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الكرملين: "النوايا الحسنة" الروسية بخصوص اتفاق البحر الأسود لن تدوم

ويوم الأربعاء الماضي قال الكرملين إن "النوايا الحسنة" لروسيا لا يمكن أن تدوم للأبد عندما يتعلق الأمر بتجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، أن روسيا تبحث الانسحاب من اتفاق الحبوب، قائلا إن الغرب خدع موسكو بعدم تحقيق أي من الوعود التي قطعها بضمان وصول السلع الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية.

كانت وزارة الخارجية الروسية، قالت إنها لا ترى آفاقا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي من المقرر أن ينتهي في منتصف يوليو/تموز.

ولوح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤخراً بعدم سماح موسكو بتمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغيير حقيقي.

وقال لافروف: "لم يتم الوفاء بمطالب روسيا في اتفاقية الحبوب حتى الآن"، مشيراً إلى أن 3% فقط من صادرات اتفاقية الحبوب تذهب إلى الدول الفقيرة.