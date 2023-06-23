صندوق الثروة القطري يشتري حصة في فرق رياضية أميركية

اشترى صندوق الثروة السيادي القطري نحو 5% من أسهم الشركة الأم لفرق واشنطن ويزاردز الأميركي لكرة السلة رجال وفريق واشنطن كابيتال للهوكي وفريق ميستيكس لكرة السلة النسائية في إطار صفقة بقيمة 4.05 مليار دولار، حسبما قال شخص مطلع يوم الخميس.

تحدث الشخص إلى وكالة الأسوشيتدبرس بشرط عدم الكشف عن هويته لأن الاتفاقية بين جهاز قطر للاستثمار وشركة مونيومنتال سبورتس أند إنتيرتينمنت؛ لم يتم الإعلان عن الترفيه.

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يُعتقد أنها المرة الأولى التي تستثمر فيها حكومة قطر في الرياضات الاحترافية الأميركية. أعلنت شركة سبورتيكو عن الصفقة لأول مرة، قائلة إنها المرة الأولى التي يشتري فيها أي صندوق ثروة سيادية ملكية فريق أميركي.

لم يرد مسؤولون في الدوحة عاصمة قطر وجهاز قطر للاستثمار على الفور على طلبات للتعليق.

استضافت الدولة الشرق أوسطية العام الماضي كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى، مما ساعد "فيفا" على الوصول إلى مستوى قياسي من الإيرادات بسبب ازدهار مبيعات التذاكر والضيافة.

تمتلك شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وهي شركة تابعة للصندوق الذي تديره الدولة، حصة أغلبية على نادي كرة القدم الفرنسي باريس سان جيرمان منذ 2011. اتفقت المجموعة نفسها في أكتوبر/تشرين أول على شراء حصة 22% في نادي براغا البرتغالي.

الدخول في سوق أميركي كبير، حتى كشريك أقلية، هو توسع إضافي للوصول القطري إلى عالم الرياضة.

قال المتحدث باسم الرابطة الوطنية لكرة السلة، مايك باس، إن مجلس محافظي الدوري قرر في نوفمبر/تشرين ثان السماح بالاستثمارات السلبية وغير المسيطرة والأقلية في فرق الدوري الأميركي للمحترفين من قبل مستثمرين مؤسسيين، بما في ذلك الأوقاف الجامعية وصناديق التقاعد الأجنبية والمحلية وصناديق الثروة السيادية، والتي تخضع لمجموعة من المبادئ التوجيهية للسياسة المعتمدة في ذلك الوقت ".

تتطلب جميع الاستثمارات الملائمة لهذا القانون مراجعة الدوري وموافقة مجلس إدارة الرابطة الوطنية لكرة السلة.