العراق يشتري ما يزيد عن 4.5 مليون طن من القمح المحلي

قال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب الحكومية في العراق حيدر نوري الكرعاوي اليوم الأحد، إن البلاد اشترت ما يزيد على 4.5 مليون طن من القمح من المزارعين منذ بداية موسم الحصاد الجاري الذي ينتهي في منتصف يوليو/تموز أو في بداية شهر أغسطس/آب.

وقالت وزارة التجارة العراقية في 25 مارس/آذار، إن العراق يتوقع استيراد ما بين 600 ألف إلى مليون طن من القمح إذا حقق موسم الحصاد هذا العام هدفه البالغ 4 ملايين طن.

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