اقتصاد العراق
العراق يشتري ما يزيد عن 4.5 مليون طن من القمح المحلي
ينتهي موسم الحصاد الجاري في منتصف يوليو أو بداية أغسطس
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب الحكومية في العراق حيدر نوري الكرعاوي اليوم الأحد، إن البلاد اشترت ما يزيد على 4.5 مليون طن من القمح من المزارعين منذ بداية موسم الحصاد الجاري الذي ينتهي في منتصف يوليو/تموز أو في بداية شهر أغسطس/آب.
وقالت وزارة التجارة العراقية في 25 مارس/آذار، إن العراق يتوقع استيراد ما بين 600 ألف إلى مليون طن من القمح إذا حقق موسم الحصاد هذا العام هدفه البالغ 4 ملايين طن.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"موانئ أبوظبي" تؤسس" سفين للأحواض الجافة" بالشراكة مع "بريمير للخدمات الهندسية"تعمل في صيانة وبناء السفن وتجديدها اقتصاد
-
"المركزي" الصيني يضخ 27.3 مليار دولار عبر عمليات إعادة الشراء العكسيةأكد أن سعر الفائدة 1.9% اقتصاد
-
7.9 % نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عام 2022نمو نصيب الفرد بنسبة 21.1% اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية