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ميناء الملك عبدالعزيز
إحصائيات ميناء الملك عبدالعزيز
اقتصاد السعودية

ميناء الملك عبد العزيز السعودي يسجل رقما قياسيا بمناولة 206.15 ألف حاوية في مايو

الميناء سجل خلال 2023 رقما قياسيا بمناولة 2.04 مليون حاوية

دبي - العربية.نت
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حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام رقماً قياسياً جديدا خلال مايو 2023م، بمناولة 206.15 حاوية نمطية في شهر واحد.

وقالت الهيئة العامة للموانئ بالسعودية في بيان اليوم الأحد، إن الميناء سجل خلال العام الماضي رقما قياسيا بمناولة 2.04 مليون حاوية، وكان أعلى رقما في تاريخه خلال عام واحد.

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واعتبرت الهيئة أن هذا يعكس نجاح الجهود في تعزيز قدرة الميناء التنافسية، وزيادة قنوات الاتصال بالموانئ العالمية، بما يسهم في جودة الخدمة، ورفع مستوى الأداء التشغيلي.

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