نشاط الصناعات التحويلية والاستخراجية في مصر يتراجع 8.4% في أبريل

كشفت بيانات رسمية حديثة، انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في مصر بنسبة 8.44% خلال شهر أبريل الماضي.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى تحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012-2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي، وفقاً لدليل النشاط الصناعي وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012-2013)، وذلك منذ يناير 2020.

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وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 99.33 خلال شهر أبريل 2023 (أولي) مقابل 108.49 خلال شهر مارس 2023 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 8.44%.

وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، أشار جهاز الإحصاء إلى أن الرقـم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية بلغ 77.67 خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بشهر مارس 2023 حيث بلغ 58.85 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.98% وذلك وفقاً لاحتياجات السوق.

في المقابل، تصدرت صناعة الأجهزة الكهربائية الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، حيث بلغ الرقم القياسي للصناعة نحو 103.61 نقطة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنحو 130.27 نقطة خلال شهر مارس الماضي، وهو ما يرجع بشكل مباشر إلى عدم توافر المواد الأولية للمنتج.

كما تراجعت صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، وبلغ الرقم القياسي لهذه الصناعة نحو 92.50 خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بنحو 116.59 نقطة خلال شهر مارس الماضي بنسبة انخفاض قدرها 20.66% وذلك بسبب توافر مخزونات من المنتج.