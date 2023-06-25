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حفيظة إركان رئيس المركزي التركي
حفيظة إركان رئيس المركزي التركي
اقتصاد تركيا

"المركزي" التركي يتخذ إجراءات جديدة لزيادة فعالية آليات السوق

خفف قواعد الاحتفاظ بالليرة في المصارف التجارية

دبي - العربية.نت
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اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة اليوم الأحد لتخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في المصارف التجارية، تماشيا مع أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق، بعد أن رفع أسعار الفائدة إلى 15% من 8.5% هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي اليوم الأحد إنه تم تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا لتعزيز فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي.

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وذكر في بيان أن القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير يوم الخميس، وأن عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.

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ووفقاً لإعلان في الجريدة الرسمية للبلاد، تم خفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية إلى 5 من 10%.

ومع القواعد التنظيمية الجديدة، تراوحت الأوراق المالية التي يجب على البنوك صيانتها بين 3 و12% من ودائعها بالليرة. وكانت تتراوح في السابق بين 3 و17%.

وتنص اللوائح الجديدة أيضا على أن البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57% من إجمالي الودائع، سيتعين عليها الاحتفاظ بسبع نقاط مئوية إضافية من الأوراق المالية.

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