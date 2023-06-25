"موانئ أبوظبي" تؤسس" سفين للأحواض الجافة" بالشراكة مع "بريمير للخدمات الهندسية"

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن تأسيس شركة "سفين للأحواض الجافة" عبر مشروع مشترك مع شركة بريمير للخدمات الهندسية، والمتخصصة في خدمات بناء وإصلاح السفن، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتنقسم ملكية المشروع إلى 51% لمجموعة موانئ أبوظبي و49% لشركة بريمير للخدمات الهندسية البحرية.

وسيقدم المشروع الجديد مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية بما يشمل صيانة السفن الطافية وبناء السفن وتجديدها.

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ويقع مركز عمليات "سفين للأحواض الجافة" في ميناء خليفة وسوف يتضمن حوضاً لبناء السفن ومرفقاً للإصلاح بمساحة 45,000 متر مربع، وجدار رصيف بمساحة 350 مترا مربعا لإصلاح السفن الطافية، وحوض جاف عائم لصيانة السفن وتجديدها وفقا لـ"وام".

من المتوقع أن يبدأ الحوض الجاف العائم عملياته في يوليو من عام 2023، أما حوض بناء السفن فقد بدأ عمله فعلياً ببناء عبّارتين اثنتين لمتعاملين في الإمارات ، وبمجرد الانتهاء من إنشاء المركز بالكامل، ستتولى تشغيله "سفين للأحواض الجافة" وسيكون مجهزاً بالكامل لاستيعاب الناقلات وسفن البضائع السائبة وسفن الحاويات والسفن البحرية والرافعات.

ومن خلال المشروع المشترك الجديد، ستستفيد مجموعة موانئ أبوظبي من مكانتها وخبرتها عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة البحرية، إضافة إلى تخصيص مساحة من رصيف جدار ميناء خليفة لتطوير وتشغيل مركز الخدمات الجديد.

وستسهم "بريمير مارين" بدورها بمعرفتها وخبرتها التقنية في مساعدة المتعاملين على بناء وإصلاح وصيانة السفن والأصول البحرية الأخرى بطريقة مستدامة بيئياً، وسيخدم الكيانان معاً احتياجات الأسطول البحري لمجموعة سفين، إلى جانب احتياجات قاعدة أوسع من المتعاملين الإقليميين والعالميين بما فيها قطاعي الشحن البحري والأوفشور.