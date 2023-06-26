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نهر النيل القاهرة (آيستوك)
اقتصاد مصر

مصر تعفي هذه الجهة من ضريبة الملاهي!

الحكومة المصرية تستثني 5 مهرجانات من حظر الصرف على النشر والدعاية ونفقات الحفلات

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس الوزراء المصري على إعفاء المهرجانات التي ستنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي "دار الأوبرا المصرية"، من ضريبة الملاهي.

وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين، إنه تقرر إعفاء المهرجانات المقرر تنظيمها في نطاق محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة.

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وأضاف المجلس أنه تقرر استثناء الهيئة من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، فيما يخص حظر نفقات الصرف على النشر والدعاية ونفقات الحفلات وإيجار الخيام والكراسي، وهي: مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بقلعة صلاح الدين والمسرح المكشوف بالقاهرة، خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2023، والمهرجان الصيفي في كل من مسرح سيد درويش والمسرح الروماني بمحافظة الإسكندرية، ودار أوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة خلال شهري يوليو وأغسطس 2023، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، وأوبرا عايدة في المسرح الكبير خلال الموسم الفني 2023 – 2024.

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وأوضح أن القرار يأتي في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية في المجتمع؛ من أجل نشر الفنون الرفيعة، والنهوض بالذوق العام، والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى مختلف مناطق الجمهورية.

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