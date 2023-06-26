مصر تعفي هذه الجهة من ضريبة الملاهي!
الحكومة المصرية تستثني 5 مهرجانات من حظر الصرف على النشر والدعاية ونفقات الحفلات
وافق مجلس الوزراء المصري على إعفاء المهرجانات التي ستنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي "دار الأوبرا المصرية"، من ضريبة الملاهي.
وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين، إنه تقرر إعفاء المهرجانات المقرر تنظيمها في نطاق محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة.
وأضاف المجلس أنه تقرر استثناء الهيئة من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، فيما يخص حظر نفقات الصرف على النشر والدعاية ونفقات الحفلات وإيجار الخيام والكراسي، وهي: مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بقلعة صلاح الدين والمسرح المكشوف بالقاهرة، خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2023، والمهرجان الصيفي في كل من مسرح سيد درويش والمسرح الروماني بمحافظة الإسكندرية، ودار أوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة خلال شهري يوليو وأغسطس 2023، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، وأوبرا عايدة في المسرح الكبير خلال الموسم الفني 2023 – 2024.
وأوضح أن القرار يأتي في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية في المجتمع؛ من أجل نشر الفنون الرفيعة، والنهوض بالذوق العام، والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى مختلف مناطق الجمهورية.
-
"سبارك" تبرم عقداً مع "هاتشيسون بورتس" لتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستيةالاتفاقية تمنح حق الامتياز لشركة مدينة الطاقة للخدمات اللوجستية اقتصاد
-
صندوق النقد: آفاق الاقتصاد الإماراتي لا تزال إيجابية بفضل قوة النشاط المحليتوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بنسبة 3.6% في عام 2023 اقتصاد
-
إيداع 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يونيوالصندوق يعتمد أكثر من 115 ألف طلب تحديث لمراحل البناء الأسواق العقارية