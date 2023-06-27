وزير المالية: تركيا تكثف جهودها لزيادة الاحتياطي الأجنبي

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تكثف جهودها لتعزيز الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 8.5 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وكتب شيمشك على تويتر يقول "العودة إلى السياسات التقليدية ستستمر تدريجيا. نسرع ​​من جهودنا للحصول على موارد خارجية إضافية لبلادنا من أجل زيادة تعزيز الاحتياطيات".

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وفي وقت سابق قال أربعة مصرفيين، اليوم الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع بنحو 8.5 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 9 مليارات تقريبا، في أكبر زيادة أسبوعية على الإطلاق، مع توقفه عن التدخل في سوق العملات وتراجع الليرة.

كما ارتفع إجمالي احتياطيات البنك بنحو 4.5 مليار دولار إلى 107.5 مليار دولار حتى 23 يونيو/حزيران، وفقا لحسابات المصرفيين.

وتراوحت تقديرات زيادة صافي الاحتياطيات بين 8.2 و8.8 مليار دولار، فيما تراوحت تقديرات إجمالي الاحتياطيات بين 4.3 و4.8 مليار دولار.

وكانت آخر مرة سجل فيها البنك أكبر زيادة أسبوعية في صافي الاحتياطيات الدولية قبل ذلك في فبراير/شباط 2002 والتي بلغت 8.2 مليار دولار.