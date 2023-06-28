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جو بايدن (أ ب)
جو بايدن (أ ب)
اقتصاد أميركا

بايدن: الاقتصاد الأميركي قوي والركود مستبعد

الرئيس الأميركي يلقي خطابا اليوم الأربعاء بشأن سياسته الاقتصادية

واشنطن – رويترز
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء، إن اقتصاد الولايات المتحدة "قوي في الوقت الحالي" وإنه لا يتوقع حدوث ركود، وذلك قبل يوم من إلقاء خطاب خاص بالسياسة الاقتصادية في شيكاغو.

أدلى بايدن بتصريحاته يوم الثلاثاء في حفل خاص لجمع التبرعات في تشيفي تشيس بولاية ميريلاند.

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ومن المقرر أن يلقي خطابا اليوم الأربعاء في شيكاغو بشأن سياسته الاقتصادية، إذ يكثف الرئيس الفعاليات السياسية والسفر بعد شهرين من إطلاق حملته لإعادة انتخابه.

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