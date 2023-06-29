اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
طلبات إعانة البطالة
طلبات إعانة البطالة
اقتصاد أميركا

تراجع "مفاجئ" لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 26 ألفا

واشنطن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 26 ألفا إلى 239 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 25 يونيو/حزيران.

مادة اعلانية

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 265 ألفا في أحدث الأسبوع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
احتفالات العيد بالزي التقليدي في إقليم كردستان العراق احتفالات العيد بالزي التقليدي في إقليم كردستان العراق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط