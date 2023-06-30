اقتصاد بريطانيا
الاقتصاد البريطاني ينمو 0.1% في الربع الأول من 2023
تعافي الاقتصاد البريطاني منذ جائحة "كوفيد-19" يسير بوتيرة أبطأ كثيرا من جميع الاقتصادات المتقدمة
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أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا اليوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما 0.1% في الربع الأول من هذا العام دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي.
وقال المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام كان أقل 0.5% مقارنة بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة "كوفيد-19"، وتتماشى هذه النسبة أيضا مع تقديرات سابقة.
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ويسير تعافي الاقتصاد البريطاني منذ جائحة "كوفيد-19" بوتيرة أبطأ كثيرا من جميع الاقتصادات الكبيرة المتقدمة تقريبا، على الرغم من أن ألمانيا تعاني أيضا وكان اقتصادها في الربع الأول أقل 0.5% مما كان عليه قبل الجائحة.
وتوقع بنك إنجلترا الشهر الماضي نمو الاقتصاد البريطاني 0.25% فقط هذا العام.
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