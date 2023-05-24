التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 8.7% خلال أبريل

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7% في أبريل/نيسان من 10.1% في مارس/آذار.

وفي استطلاع أجرته "رويترز" توقع خبراء اقتصاد تراجع المعدل السنوي إلى 8.2% في أبريل/نيسان متراجعا بقدر أكبر عن أعلى مستوى له في 41 عاما سجله في أكتوبر/تشرين الأول وهو 11.1%.

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وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر أن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل/نيسان 8.4%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 6.8%.