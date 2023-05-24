اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
التضخم في بريطانيا يصل معدلات قياسية (أ ف ب)
عمليات تسوق في بريطانيا (أ ف ب)
اقتصاد بريطانيا

التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 8.7% خلال أبريل

بنك إنجلترا توقع أن يبلغ التضخم 8.4% الشهر الماضي

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7% في أبريل/نيسان من 10.1% في مارس/آذار.

وفي استطلاع أجرته "رويترز" توقع خبراء اقتصاد تراجع المعدل السنوي إلى 8.2% في أبريل/نيسان متراجعا بقدر أكبر عن أعلى مستوى له في 41 عاما سجله في أكتوبر/تشرين الأول وهو 11.1%.

مادة اعلانية

وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر أن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل/نيسان 8.4%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 6.8%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط