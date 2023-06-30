ألمانيا
البطالة في أكبر اقتصاد أوروبي ترتفع أكثر من المتوقع خلال يونيو
2.61 مليون شخص عاطلون عن العمل في ألمانيا
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أظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي) اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع أكثر من المتوقع في يونيو/ حزيران.
وقال المكتب إن عدد العاطلين ازداد بواقع 28 ألف شخص في ضوء التعديلات الموسمية ليبلغ 2.61 مليون شخص.
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وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن تكون الزيادة بواقع 13 ألف شخص.
وارتفع معدل البطالة في ضوء التعديلات الموسمية إلى 5.7%.
وقالت أندريا نالز رئيسة المكتب: "تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة أصبح ملموسا الآن أيضا في سوق العمل ... تزداد البطالة ويفقد النمو الاقتصادي زخمه".
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