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البطالة في أكبر اقتصاد أوروبي ترتفع أكثر من المتوقع خلال يونيو

2.61 مليون شخص عاطلون عن العمل في ألمانيا

برلين - رويترز
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أظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي) اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع أكثر من المتوقع في يونيو/ حزيران.

وقال المكتب إن عدد العاطلين ازداد بواقع 28 ألف شخص في ضوء التعديلات الموسمية ليبلغ 2.61 مليون شخص.

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وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن تكون الزيادة بواقع 13 ألف شخص.

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وارتفع معدل البطالة في ضوء التعديلات الموسمية إلى 5.7%.

وقالت أندريا نالز رئيسة المكتب: "تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة أصبح ملموسا الآن أيضا في سوق العمل ... تزداد البطالة ويفقد النمو الاقتصادي زخمه".

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