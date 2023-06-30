البطالة في أكبر اقتصاد أوروبي ترتفع أكثر من المتوقع خلال يونيو

أظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي) اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع أكثر من المتوقع في يونيو/ حزيران.

وقال المكتب إن عدد العاطلين ازداد بواقع 28 ألف شخص في ضوء التعديلات الموسمية ليبلغ 2.61 مليون شخص.

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وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن تكون الزيادة بواقع 13 ألف شخص.

وارتفع معدل البطالة في ضوء التعديلات الموسمية إلى 5.7%.

وقالت أندريا نالز رئيسة المكتب: "تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة أصبح ملموسا الآن أيضا في سوق العمل ... تزداد البطالة ويفقد النمو الاقتصادي زخمه".