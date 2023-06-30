اقتصاد روسيا
الروبل الروسي ينخفض لأدنى مستوى منذ مارس 2022
سعر صرف اليورو يصل إلى 95.93 روبل
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تجاوز سعر صرف الدولار في بورصة موسكو حاجز 88 روبل، لأول مرة منذ 29 مارس 2022 بحسب بيانات تداول العملات.
ووفقاً لهذه البيانات اعتبارا من الساعة 09:16 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.53% ليصل إلى 88.03 روبل.
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وبحلول الساعة 09:23 بتوقيت موسكو، تسارع الدولار بشكل طفيف، وتم تداوله عند مستوى 88.3 روبل، وفق وكالة "تاس" الروسية.
في الوقت نفسه، وصل سعر صرف اليورو إلى 95.93 روبل، أما سعر صرف اليوان عند مستوى 12.148 روبل.
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