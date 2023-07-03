انطلاق قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين في الهند اليوم

تنطلق اليوم الاثنين، قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة السعودية.

ويرأس الوفد السعودي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس الوفد السعودي لمجموعة الشركات الناشئة لقمة العشرين، ورئيس الوفد السعودي لاتحاد رواد الأعمال الشباب في مجموعة العشرين.

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وتسعى القمة لاعتماد توصيات البيان الختامي لرفعها لقادة مجموعة العشرين التي ستعقد في شهر سبتمبر القادم.

من جانبه، قال الأمير فهد بن منصور، في بيان، إن مشاركة المملكة في قمة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة (Startup20) في نيودلهي تمثل فرصة هامة لإبراز ما حققته المملكة في مجال الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وفرصة لتبادل الأفكار الإبداعية والمبتكرة، وإيجاد الشراكات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية، فضلا عن الإطلاع على تجارب دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى ترويج مشاريع رواد أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة السعودية، والخدمات المميزة المقدمة في السعودية لجذب روادالأعمال والمستثمرين."

وأوضح الأمير فهد منصور أن التطور في مجال الشركات الناشئة جعل المملكة بيئة جاذبة وحاضنة لريادة الأعمال ونقطة التقاء عالمية لروادالاعمال والمستثمرين.

وتم تعيين الأمير فهد بن منصور مؤخرا لتمثيل المملكة في المجموعة الرسمية للشركات الناشئة (Startup20) تحت مظلة مجموعة العشرين G20.

وتعد مجموعة الشركات الناشئة (Startup20)، إحدى مجموعات التواصل الـ 11 الرسمية، وتم إطلاقها هذا العام تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين G20 2023.

وتعتبر المجموعة بأنها أول مجموعة رسمية تختص بالشركات الناشئة والتي تعد أهم محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث تسعى على إيصال صوت منظومة الشركات الناشئة العالمية عبر أعضاء دول مجموعة العشرين، وسيتم وضع توصيات تُقدَّم رسميًّا إلى قادةمجموعة العشرين للنظر فيها.