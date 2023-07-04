"المركزي الأسترالي" يفاجئ الأسواق بعدم رفع الفائدة

أبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة القياسي عند 4.1% خلال اجتماع يوم الثلاثاء، وذلك في أعقاب انخفاض مستوى التضخم إلى 5.6% في مايو/ أيار بعد أن سجل 6.5% في أبريل/ نيسان.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 12 مرة منذ مايو/ أيار من العام الماضي لخفض التضخم إلى نطاق مستهدف بما بين 2% إلى 3%.

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تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لزيادة تكلفة الاقتراض للشركات والمستهلكين، وهو ما يؤدي لتباطؤ النشاط الاقتصادي والمساعدة في تخفيف ضغوط الأسعار في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

وقال محافظ البنك، فيليب لوي، إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من رفع سعر الفائدة.

وأضاف لوي في بيان "قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف الموضوع له في إطار زمني معقول، لكن ذلك سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم.”

وذكر أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر "يمنح البنك مزيدا من الوقت لتقييم حالة الاقتصاد والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بها".

قالت شركة "أكسفورد إيكونوميكس" في تقرير إنها تتوقع أن يصل معدل السيولة النقدية إلى ذروته في النهاية عند 4.6%.

وأضافت "بينما بلغ التضخم ذروته، فإن نسبته لا تزال مرتفعة بشكل غير مريح".

تباطأت ضغوط التضخم إلى حد ما على الصعيد العالمي، ما سمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى بإبطاء أو وقف زيادات أسعار الفائدة.