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الدولار يقفز لأعلى مستوى في عامين بفعل تعليقات متشددة من مجلس الاحتياطي

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الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار يقفز لأعلى مستوى في عامين بفعل تعليقات متشددة من مجلس الاحتياطي

جرى تداوله مرتفعاً 0.5%

نيويورك - رويترز

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سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له في حوالي عامين أمس، مدعوما بتعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي يدافعون عن تقليص سريع للميزانية العمومية المتضخمة للبنك المركزي، وعبر أحدهم عن انفتاح على زيادات كبيرة للفائدة كل منها بمقدار نصف نقطة مئوية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 99.526، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو 2020، وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعا 0.5% عند 99.498.

وصعد الدولار 0.7% مقابل العملة اليابانية إلى 123.63 ين بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 123.66 ين.

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وفي 28 مارس قفز الدولار إلى 125.11 ين، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2015.

من ناحية أخرى، وجد اليورو صعوبة وسط مخاوف بشأن نتيجة انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وتراجعت العملة الأوروبية 0.6% إلى 1.0901 دولار، مجارية مستواها المنخفض الذي سجلته في 14 مارس.

وقبل أيام قليلة وسط تزايد التفاؤل بشأن نهاية للغزو الروسي لأوكرانيا، سجل اليورو أعلى مستوى في شهر عند 1.1185 دولار.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.4% إلى 0.7752 دولار أميركي، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.6937 دولار أميركي.

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