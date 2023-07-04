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أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
أحد حقول القمح
اقتصاد تونس

تونس تطرح مناقصة دولية لشراء 200 ألف طن من القمح

الموعد النهائي لتقديم العروض غدا الأربعاء

هامبورغ - رويترز
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قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء إن ديوان الحبوب التونسي، الجهة الحكومية المعنية بشراء الحبوب، أعلن عن مناقصات دولية لشراء ما يقدر بنحو 100 ألف طن من قمح الطحين اللين و100 ألف طن من القمح الصلد.

أضافوا أن المنشأ اختياري فيما حددت الهيئة الموعد النهائي لتقديم العروض ليكون غدا الأربعاء الخامس من يوليو/ حزيران.

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وتسعى تونس لشراء القمح الطري على أربع شحنات حجم كل واحدة منها 25 ألف طن.

تونس تشتري نحو 100 ألف طن من القمح الصلد و75 ألف طن شعير اقتصاد اقتصاد تونس تونس تشتري نحو 100 ألف طن من القمح الصلد و75 ألف طن شعير

وقال المتعاملون إنها حددت الاستلام بين 20 يوليو/ تموز و25 أغسطس/ آب وفقا لبلد المنشأ.

كما طلبت تونس إرسال القمح الصلد الصلب على أربع شحنات حجم الواحدة 25 ألف طن. وقالوا إنها تسعى لشحن القمح الصلد بين 25 يوليو/ تموز و5 سبتمبر/ أيلول وفقا للمنشأ.

وتواجه تونس حاجة متزايدة إلى الواردات بعد محصول مخيب للتوقعات هذا العام، بينما تعاني البلاد من مشاكل في ميزان المدفوعات.

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