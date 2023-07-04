مسؤول: الناتج المحلي الزراعي للسعودية يحقق أعلى مساهمة في تاريخه

قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية المهندس منصور بن هلال المشيطي، إن القطاع الزراعي بالمملكة شهد نموا في الاستثمارات الزراعية وحقق تطورا ملحوظا انعكس على قيمة الناتج المحلي الزراعي ليصل إلى 100 مليار ريال في عام 2022م، مسجلا أعلى مساهمة له في تاريخه.

وأضاف في كلمته بالدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ أن المملكة حققت نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية، لا سيما التي تعتمد على التقنيات الحديثة، لاعتمادها على الإدارة المتكاملة للمياه، والتي أسهمت في خفض الاستهلاك الزراعي من 86% إلى أقل من 70%.

مادة اعلانية

وأشار نائب الوزير إلى أن المملكة اعتمدت العديد من الإستراتيجيات والمبادرات والبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، ولدى المملكة عدة إستراتيجيات هامة في هذا الشأن، كما تبنّى صندوق التنمية الزراعي سياسات إقراض تعتمد على دعم التقنيات الحديثة، بإقراض يتجاوز 70% من التكاليف الرأسمالية للمشاريع الزراعية.

وأكد المهندس منصور بن هلال المشيطي أن نسبة الإقراض قفزت من 500 مليون ريال في عام 2015م، لتصل إلى 7 مليارات ريال في 2022م.

من جهة، أخرى، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، استمرار دعم المملكة لجهود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ لتحقيق الأمن المائي الغذائي ومكافحة الجوع والفقر على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.