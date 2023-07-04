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اقتصاد الأردن

نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن 2.8% في الربع الأول من 2023

جميع القطاعات الاقتصادية حققت نمواً

دبي - العربية.نت
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نما الناتج المحلي الإجمالي للأردن بأسعار السوق الثابتة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.8%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، إلى أن النمو بالأسعار الثابتة أظهر ارتفاعا بمقدار 0.8% عن الربع الذي سبقه (الربع الرابع 2022) حيث نما بمقدار 2.0%.

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وأظهرت التقديرات الأولية أن جميع القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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وحقق قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4%، مساهمًا بمقدار 0.38% من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 5.9%، مساهمًا بمقدار 0.14%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبه بلغت 4.8%، بمساهمة مقدارها 0.42%، تلاه قطاع الصناعات الاستخراجية الذي نما بنسبة بلغت 3.5%، بمساهمة مقدارها 0.10% من معدل النمو المتحقق.

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