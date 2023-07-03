الشركات المسجلة في الأردن تنمو 5% خلال النصف الأول من 2023

واصلت أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي نموها، لتسجل زيادة بنسبة 5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الدئرة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2873 شركة مقابل 2749 شركة، تم تسجيلها للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 124 شركة.

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وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية، فإن الزيادة في أعداد الشركات تعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها سلسلة الإجراءات التي قامت بها الدائرة خلال الفترة الماضية، بخاصة فيما يتعلق بأتمتة الخدمات والتي أفضت إلى تبسيط وتسهيل الاجراءات على متلقي الخدمة، بحيث يتم إنجاز أغلب المعاملات إلكترونيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أردني قوله إن هناك أسباباً أخرى وراء زيادة أعداد الشركات المسجلة تتعلق بالتشريعات التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية بخاصة قانون البيئة الاستثمارية الذي تضمن حوافز ومزايا متعددة للمستثمرين.